***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2021 10:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931592
BIST
10:501.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:508,2032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1847
10:509,9131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,8946
10:50467,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,94
|Açılış
|: 467,19
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,00
BIST En Aktif Hisseler10:50
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.308.590
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.484.360
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.773.325
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.281.682
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|786.990
|% -9,78
|
|KRTEK
|12,89
|4.261.670
|% -7,40
|
|GARAN
|7,17
|240.967.577
|% 0,70
|
|PETKM
|6,51
|222.314.880
|% -0,15
|
|EREGL
|19,53
|185.147.783
|% 0,41
|
|THYAO
|11,97
|168.429.555
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,16
|163.408.887
|% 0,70
|
|PETKM
|6,51
|222.314.880
|% -0,15
|
|GARAN
|7,17
|240.967.577
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,08
|69.614.050
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|28.597.863
|% 0,83
|
|KRDMD
|7,16
|163.408.887
|% 0,70
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2004
|8,2032
|% -0,02
|
|Euro
|9,9069
|9,9131
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,3578
|11,4148
|% -0,25
|
|Frank
|8,9212
|8,9749
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1830
|2,1940
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,08
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|0,16
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:01CMBTN
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 236.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 191 adet işlem
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PGSUS, KCHOL
-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 58 kaybederek (% -0.30 ) 1, 204
-
11:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, LUKSK, MERIT, UZERB, SEYKM, TKURU, UFUK, MMCAS, INTEM, BALAT
-
11:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, ATLAS, FRIGO, DESA