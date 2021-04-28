***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2021 10:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931589
BIST
11:061.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:068,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:069,9045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0286
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:06466,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,38
|Açılış
|: 466,70
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.511.034
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.358.158
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.843.290
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.368.791
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|848.085
|% -9,78
|
|PENGD
|3,63
|27.845.755
|% -7,40
|
|GARAN
|7,16
|268.699.216
|% 0,56
|
|PETKM
|6,48
|251.687.905
|% -0,61
|
|EREGL
|19,54
|237.325.368
|% 0,46
|
|THYAO
|11,90
|209.568.195
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,18
|206.129.633
|% 0,98
|
|PETKM
|6,48
|251.687.905
|% -0,61
|
|GARAN
|7,16
|268.699.216
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,09
|75.756.003
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,18
|206.129.633
|% 0,98
|
|TSKB
|1,21
|30.238.699
|% 0,83
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1933
|8,1987
|% -0,08
|
|Euro
|9,8979
|9,9045
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3517
|11,4086
|% -0,30
|
|Frank
|8,9208
|8,9745
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1814
|2,1923
|% -0,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|0,15
|