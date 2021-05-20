***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.05.2021 11:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936927
BIST
13:031.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:038,3862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0310,2330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:03503,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 503,99
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.698.665
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.147.208
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.451.373
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,26
|49.659.176
|% -9,13
|
|IHGZT
|1,21
|12.141.772
|% -8,33
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|GARAN
|8,03
|636.909.739
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.388.701
|% 1,60
|
|THYAO
|13,41
|472.884.646
|% 0,45
|
|EREGL
|18,73
|412.661.353
|% -3,20
|
|KOZAL
|129,30
|400.956.855
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,95
|165.990.491
|% -0,51
|
|GARAN
|8,03
|636.909.739
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.388.701
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,13
|161.922.292
|% -0,93
|
|BJKAS
|7,51
|383.455.293
|% -6,24
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3841
|8,3862
|% -0,31
|
|Euro
|10,2267
|10,2355
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8209
|11,8802
|% -0,14
|
|Frank
|9,2724
|9,3283
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2320
|2,2431
|% -0,20
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-1,37
|