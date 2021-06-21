***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.06.2021 12:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943328
BIST
15:301.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:308,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:3010,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0796
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:30502,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,40
|Açılış
|: 502,25
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:30
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,68
|11.793.327
|% 9,87
|
|VAKFN
|9,53
|124.170.223
|% 9,04
|
|METUR
|6,39
|63.611.093
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.222.603
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,50
|1.120.756.484
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.365.306
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|494.104.632
|% 1,94
|
|EREGL
|18,00
|419.281.158
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,78
|411.533.042
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,10
|494.104.632
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|248.979.442
|% -0,47
|
|THYAO
|14,50
|1.120.756.484
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.365.306
|% -0,74
|
|TSKB
|1,28
|84.418.848
|% -2,29
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7809
|8,7825
|% 0,52
|
|Euro
|10,4414
|10,4474
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1620
|12,2230
|% 1,11
|
|Frank
|9,5064
|9,5636
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3377
|2,3495
|% 0,65
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|10,08
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|33,00
|
|Tam
|3.308
|3.392
|30,85
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|14,93
|
|Çeyrek
|802
|820
|7,46
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-0,09
|