***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2021 18:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967138
BIST
11:101.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,49
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.378
11:108,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:1010,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0275
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:10502,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,50
|Açılış
|: 502,16
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,17
|10.043.154
|% 7,70
|
|KNFRT
|4,88
|48.426.915
|% 7,49
|
|HURGZ
|2,03
|29.523.070
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|12.057.196
|% -9,21
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,36
|473.202
|% -4,91
|
|EREGL
|16,66
|713.807.642
|% 3,16
|
|KRDMD
|6,38
|336.951.208
|% 0,47
|
|GARAN
|9,15
|319.807.885
|% -1,40
|
|TUPRS
|119,90
|251.693.525
|% -0,83
|
|THYAO
|13,87
|238.633.433
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,34
|132.748.389
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,38
|336.951.208
|% 0,47
|
|EREGL
|16,66
|713.807.642
|% 3,16
|
|ODAS
|1,43
|57.311.807
|% -0,69
|
|GARAN
|9,15
|319.807.885
|% -1,40
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9208
|8,9278
|% 0,67
|
|Euro
|10,3135
|10,3202
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,0768
|12,1374
|% 0,28
|
|Frank
|9,5612
|9,6188
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3742
|2,3861
|% 0,75
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,56
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|1,17
|