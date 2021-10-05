***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2021 18:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967164
BIST
09:551.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.391
09:558,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9264
En Düşük
8,8525
09:5510,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0410
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3474
En Düşük
10,2734
09:55502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 502,30
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
502,88
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|11,90
|1.356.469
|% 5,31
|
|PKENT
|3.069,10
|6.138
|% 4,80
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BIOEN
|23,64
|1.259.090
|% -2,72
|
|UZERB
|30,04
|5.377
|% -2,47
|
|TGSAS
|15,61
|48.094
|% -2,32
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,00
|
|FROTO
|155,20
|187.475.977
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,15
|153.447.132
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|146.658.605
|% 0,00
|
|GESAN
|24,76
|91.999.706
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,03
|71.307.344
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|146.658.605
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,00
|87.967.491
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,15
|153.447.132
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9194
|8,9264
|% 0,65
|
|Euro
|10,3268
|10,3337
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,0869
|12,1475
|% 0,36
|
|Frank
|9,5494
|9,6070
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3690
|2,3808
|% 0,53
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-7,50
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|0,30
|