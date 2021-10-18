***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.10.2021 09:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971156
BIST
13:281.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:289,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:2810,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0200
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:28526,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 526,09
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.043.398
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|34.888.495
|% 9,95
|
|PRKAB
|16,81
|81.036.691
|% 7,48
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|155.557.451
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|105.464.542
|% -8,88
|
|BAYRK
|8,34
|27.822.119
|% -6,40
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,81
|1.025.240.439
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|604.140.371
|% 1,87
|
|SISE
|8,16
|524.949.860
|% 1,24
|
|THYAO
|14,42
|490.960.953
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,60
|448.731.632
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,33
|318.719.335
|% -0,85
|
|GARAN
|8,81
|1.025.240.439
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|604.140.371
|% 1,87
|
|TSKB
|1,19
|97.939.052
|% -0,83
|
|ODAS
|1,43
|97.389.866
|% -1,38
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2848
|9,2889
|% 0,30
|
|Euro
|10,7645
|10,7693
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,7181
|12,7818
|% 0,19
|
|Frank
|9,9869
|10,0470
|% -0,07
|
|Riyal
|2,4696
|2,4820
|% 0,32
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,33
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|8,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|11,08
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,36
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|0,99
|