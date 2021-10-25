***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.10.2021 17:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972208
BIST
17:111.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,83
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.494
En Düşük
1.471
17:119,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5639
17:1111,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0491
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1135
17:11558,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 5,23
|Açılış
|: 558,79
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler17:11
|MERIT
|26,18
|24.304.410
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.948.446
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.423.335
|% 9,93
|
|RODRG
|13,95
|2.737.364
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.943.463
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|58.788.073
|% -9,96
|
|AGESA
|19,97
|8.750.780
|% -6,86
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|DOBUR
|39,10
|8.808.311
|% -4,96
|
|GARAN
|9,10
|3.429.693.410
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,61
|1.030.836.113
|% 1,16
|
|SASA
|29,36
|968.949.938
|% 3,89
|
|THYAO
|14,29
|811.280.061
|% 1,06
|
|SISE
|8,64
|801.783.672
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,61
|1.030.836.113
|% 1,16
|
|GARAN
|9,10
|3.429.693.410
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,97
|394.261.826
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,53
|763.299.102
|% 1,47
|
|ODAS
|1,40
|165.820.701
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5844
|9,5889
|% -0,14
|
|Euro
|11,1328
|11,1433
|% -0,44
|
|Sterlin
|13,1815
|13,2476
|% 0,11
|
|Frank
|10,4161
|10,4788
|% -0,25
|
|Riyal
|2,5533
|2,5661
|% 0,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|17,16
|
|Altın Gr.
|559
|559
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.682
|3.738
|51,00
|
|Tam
|3.668
|3.760
|55,90
|
|Yarım
|1.773
|1.819
|27,04
|
|Çeyrek
|890
|910
|13,99
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,46
|85,46
|0,82
|