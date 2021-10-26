***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 08:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972313
BIST
10:421.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
10:429,4877
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0968
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,4500
10:4211,0151
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1221
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
10,9530
10:42550,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -6,30
|Açılış
|: 550,65
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
550,21
BIST En Aktif Hisseler10:39
|MERIT
|28,78
|2.099.904
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.547.696
|% 9,75
|
|ERBOS
|111,90
|62.479.640
|% 7,91
|
|TSPOR
|4,68
|134.757.254
|% 5,64
|
|KARTN
|51,95
|24.533.391
|% 5,59
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|RALYH
|5,38
|121.044
|% -3,93
|
|GSRAY
|3,38
|27.534.407
|% -3,15
|
|UZERB
|29,24
|57.018
|% -2,60
|
|EUYO
|3,69
|556.234
|% -2,38
|
|GARAN
|9,25
|738.174.095
|% 1,87
|
|GUBRF
|66,45
|301.024.647
|% 2,78
|
|THYAO
|14,44
|216.307.599
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,61
|214.676.672
|% 1,33
|
|EREGL
|20,06
|179.307.209
|% 2,19
|
|GARAN
|9,25
|738.174.095
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|105.714.318
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,00
|67.443.427
|% 1,52
|
|TSPOR
|4,68
|134.757.254
|% 5,64
|
|KRDMD
|7,61
|214.676.672
|% 1,33
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,94
|
|Altın Gr.
|551
|552
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|0,02
|