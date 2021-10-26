***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 08:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972316
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
0
En Düşük
0
18:059,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,5752
18:0511,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,1127
18:05557,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,52
|Açılış
|: 557,47
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
555,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,00
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5861
|9,5903
|% 0,06
|
|Euro
|11,1266
|11,1349
|% -0,02
|
|Sterlin
|13,1750
|13,2411
|% 0,19
|
|Frank
|10,3929
|10,4555
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5523
|2,5651
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,45
|
|Altın Gr.
|557
|557
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem