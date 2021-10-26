***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 09:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972317
BIST
10:411.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,19
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
10:419,4877
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0968
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,4500
10:4111,0151
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1221
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
10,9530
10:41550,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -6,30
|Açılış
|: 550,65
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
550,21
BIST En Aktif Hisseler10:41
|MERIT
|28,78
|2.122.352
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.573.839
|% 9,75
|
|ERBOS
|111,90
|65.166.845
|% 7,91
|
|KARTN
|52,05
|25.934.152
|% 5,79
|
|TSPOR
|4,66
|138.906.412
|% 5,19
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|AKFGY
|6,07
|29.893.859
|% -3,19
|
|GSRAY
|3,39
|27.920.537
|% -2,87
|
|UZERB
|29,24
|57.018
|% -2,60
|
|KTSKR
|32,12
|19.993.048
|% -2,49
|
|GARAN
|9,26
|761.574.465
|% 1,98
|
|GUBRF
|66,25
|309.671.508
|% 2,47
|
|THYAO
|14,43
|224.950.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|7,62
|224.139.097
|% 1,46
|
|EREGL
|20,08
|182.060.998
|% 2,29
|
|GARAN
|9,26
|761.574.465
|% 1,98
|
|ODAS
|1,44
|116.496.491
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,99
|69.230.714
|% 1,02
|
|TSPOR
|4,66
|138.906.412
|% 5,19
|
|KRDMD
|7,62
|224.139.097
|% 1,46
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4831
|9,4877
|% -1,01
|
|Euro
|11,0013
|11,0151
|% -1,10
|
|Sterlin
|13,0503
|13,1158
|% -0,76
|
|Frank
|10,2779
|10,3399
|% -0,94
|
|Riyal
|2,5267
|2,5393
|% -0,80
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,93
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-6,30
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,21
|