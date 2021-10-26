***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972362
BIST
12:521.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,39
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
12:529,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1169
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4139
12:5211,0062
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1310
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
12:52548,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -8,32
|Açılış
|: 548,63
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler12:52
|TSPOR
|4,87
|297.023.588
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.448.228
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.991.063
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,60
|101.571.842
|% 9,55
|
|SANFM
|27,74
|11.038.602
|% 6,69
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|AKFGY
|6,05
|45.888.783
|% -3,51
|
|ZOREN
|1,66
|65.808.385
|% -3,49
|
|GSRAY
|3,39
|44.120.879
|% -2,87
|
|KTSKR
|32,00
|32.289.356
|% -2,85
|
|GARAN
|9,24
|1.347.598.162
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,25
|541.103.644
|% 2,47
|
|TUPRS
|140,70
|525.215.569
|% -0,78
|
|THYAO
|14,44
|500.906.622
|% 1,12
|
|EREGL
|19,92
|486.977.052
|% 1,48
|
|GARAN
|9,24
|1.347.598.162
|% 1,76
|
|ODAS
|1,42
|182.128.436
|% 1,43
|
|TSPOR
|4,87
|297.023.588
|% 9,93
|
|YKBNK
|2,61
|155.226.664
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,58
|425.371.324
|% 0,93
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4632
|9,4676
|% -1,22
|
|Euro
|10,9951
|11,0062
|% -1,18
|
|Sterlin
|13,0139
|13,0792
|% -1,03
|
|Frank
|10,2416
|10,3033
|% -1,29
|
|Riyal
|2,5152
|2,5279
|% -1,25
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,63
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.676
|-66,00
|
|Tam
|3.604
|3.695
|-63,79
|
|Yarım
|1.742
|1.787
|-30,85
|
|Çeyrek
|874
|894
|-15,43
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,39
|