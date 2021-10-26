***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972363
BIST
15:141.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,50
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:149,4576
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1269
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:1410,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1432
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:14547,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -9,57
|Açılış
|: 547,39
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:12
|TSPOR
|4,87
|308.547.679
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|130.641.590
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.554.714
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.193.563
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.188.527
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,92
|304.293.155
|% -6,53
|
|HUBVC
|10,05
|20.910.715
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ATAGY
|4,19
|1.510.799
|% -4,77
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,23
|1.739.757.591
|% 1,65
|
|THYAO
|14,57
|801.072.749
|% 2,03
|
|TUPRS
|139,80
|713.503.320
|% -1,41
|
|GUBRF
|66,30
|607.985.839
|% 2,55
|
|EREGL
|19,90
|597.248.659
|% 1,38
|
|GARAN
|9,23
|1.739.757.591
|% 1,65
|
|ODAS
|1,42
|205.932.228
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|275.916.465
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,98
|170.981.012
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|532.096.586
|% 0,80
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4564
|9,4641
|% -1,26
|
|Euro
|10,9861
|10,9945
|% -1,28
|
|Sterlin
|12,9946
|13,0598
|% -1,18
|
|Frank
|10,2271
|10,2888
|% -1,43
|
|Riyal
|2,5094
|2,5220
|% -1,48
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,20
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.599
|3.690
|-69,06
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-33,40
|
|Çeyrek
|873
|892
|-16,71
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,33
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:28ISGSY
Yüzde 6.70 oranında artışla 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 735, 450 adet işlem
-
15:27PRKAB
Yüzde 8.00 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 022, 029 adet işlem
-
15:26PARSN
Yüzde 4.75 oranında artışla 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 716, 266 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TKFEN, GUBRF
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.94 ) 1, 327