***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972364
BIST
14:231.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,23
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
14:239,4354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1491
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:2310,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1576
|Açılış
|: 10,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:23546,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -10,69
|Açılış
|: 546,26
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TSPOR
|4,87
|304.838.502
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.498
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.122.829
|% 9,75
|
|ISGSY
|8,54
|63.445.267
|% 7,96
|
|AYES
|20,44
|432.996
|% 7,64
|
|BIOEN
|27,02
|281.014.786
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,08
|15.513.142
|% -5,53
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|BIMAS
|62,35
|393.724.945
|% 1,46
|
|TSPOR
|4,87
|304.838.502
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,02
|281.014.786
|% -6,18
|
|KOZAL
|104,90
|239.476.294
|% 0,10
|
|ODAS
|1,42
|184.635.250
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|184.635.250
|% 1,43
|
|TSPOR
|4,87
|304.838.502
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,99
|110.142.895
|% 1,02
|
|MRGYO
|0,94
|30.181.965
|% 4,44
|
|KATMR
|1,37
|42.034.377
|% 5,38
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4286
|9,4354
|% -1,56
|
|Euro
|10,9543
|10,9796
|% -1,42
|
|Sterlin
|12,9932
|13,0584
|% -1,19
|
|Frank
|10,2100
|10,2715
|% -1,60
|
|Riyal
|2,5053
|2,5179
|% -1,64
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,96
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,99
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.666
|-76,00
|
|Tam
|3.595
|3.685
|-73,58
|
|Yarım
|1.737
|1.783
|-35,59
|
|Çeyrek
|871
|891
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,10
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:37BJKAS
Yüzde 9.41 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 004, 422 adet işlem
-
14:36ESEN
Yüzde 5.10 oranında artışla 28.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 200, 865 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 05 artarak (% 1.12 ) 1, 626
-
14:34ERSU
Yüzde 7.60 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 096, 000 adet işlem
-
14:32SELVA
Yüzde 5.12 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 923 adet işlem