***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972367
BIST
14:231.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,21
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
14:239,4354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1491
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:2310,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1576
|Açılış
|: 10,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:23546,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -10,69
|Açılış
|: 546,26
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:21
|TSPOR
|4,87
|304.825.669
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.498
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.116.437
|% 9,75
|
|BJKAS
|6,49
|277.318.494
|% 9,08
|
|ERBOS
|113,10
|120.129.950
|% 9,06
|
|BIOEN
|27,06
|278.858.556
|% -6,04
|
|HUBVC
|10,09
|15.213.937
|% -5,44
|
|ATAGY
|4,18
|1.364.488
|% -5,00
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|1.602.735.298
|% 1,87
|
|TUPRS
|140,80
|604.507.666
|% -0,71
|
|GUBRF
|66,50
|584.035.087
|% 2,86
|
|THYAO
|14,45
|555.909.192
|% 1,19
|
|EREGL
|19,96
|538.711.237
|% 1,68
|
|GARAN
|9,25
|1.602.735.298
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|184.618.089
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,61
|241.684.313
|% 0,77
|
|TSPOR
|4,87
|304.825.669
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,60
|470.735.347
|% 1,20
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4292
|9,4337
|% -1,57
|
|Euro
|10,9559
|10,9772
|% -1,44
|
|Sterlin
|13,0072
|13,0724
|% -1,09
|
|Frank
|10,2224
|10,2840
|% -1,48
|
|Riyal
|2,5078
|2,5204
|% -1,54
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,23
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,73
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|-69,00
|
|Tam
|3.597
|3.688
|-70,95
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|-34,32
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,17
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,18
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,05
|