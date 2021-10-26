***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972368
BIST
14:221.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,72
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
14:229,4312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1533
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:2210,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1706
|Açılış
|: 10,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:22546,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -10,77
|Açılış
|: 546,26
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:22
|TSPOR
|4,87
|305.017.572
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.498
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|2.550.085
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.124.973
|% 9,75
|
|BJKAS
|6,51
|291.569.098
|% 9,41
|
|BIOEN
|27,02
|282.084.408
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,09
|15.581.398
|% -5,44
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,26
|1.612.181.118
|% 1,98
|
|TUPRS
|140,80
|608.461.269
|% -0,71
|
|GUBRF
|66,45
|585.035.867
|% 2,78
|
|THYAO
|14,46
|558.810.605
|% 1,26
|
|EREGL
|19,97
|544.811.908
|% 1,73
|
|GARAN
|9,26
|1.612.181.118
|% 1,98
|
|ODAS
|1,42
|184.666.030
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|241.940.429
|% 0,77
|
|TSPOR
|4,87
|305.017.572
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,58
|483.615.978
|% 0,93
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4294
|9,4312
|% -1,60
|
|Euro
|10,9616
|10,9666
|% -1,53
|
|Sterlin
|12,9817
|13,0468
|% -1,28
|
|Frank
|10,2026
|10,2641
|% -1,67
|
|Riyal
|2,5028
|2,5154
|% -1,73
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,35
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-10,69
|
|Cumhuriyet
|3.608
|3.662
|-80,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|-76,88
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|-37,18
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,60
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,20
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,17
|