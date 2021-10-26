***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972373
BIST
15:091.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,87
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:099,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1243
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:0910,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1397
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:09547,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -9,14
|Açılış
|: 547,81
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:09
|TSPOR
|4,87
|307.696.968
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|130.493.618
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.554.110
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.180.572
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.177.022
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,98
|299.755.364
|% -6,32
|
|HUBVC
|10,06
|20.533.832
|% -5,72
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.506.711
|% -4,55
|
|GARAN
|9,24
|1.731.693.737
|% 1,76
|
|THYAO
|14,58
|783.991.879
|% 2,10
|
|TUPRS
|140,50
|688.167.501
|% -0,92
|
|GUBRF
|66,40
|603.401.958
|% 2,71
|
|EREGL
|19,88
|594.195.535
|% 1,27
|
|GARAN
|9,24
|1.731.693.737
|% 1,76
|
|ODAS
|1,42
|205.689.838
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,60
|274.833.372
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,99
|170.282.156
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,57
|526.788.864
|% 0,80
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4555
|9,4602
|% -1,30
|
|Euro
|10,9870
|10,9975
|% -1,25
|
|Sterlin
|13,0017
|13,0669
|% -1,13
|
|Frank
|10,2327
|10,2944
|% -1,38
|
|Riyal
|2,5107
|2,5233
|% -1,43
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,56
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.599
|3.690
|-69,06
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-33,40
|
|Çeyrek
|873
|892
|-16,71
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,33
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:21PRKAB
Yüzde 7.43 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 193 adet işlem
-
15:20RHEAG
Yüzde 9.78 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 701 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 21 artarak (% 1.01 ) 1, 624
-
15:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
15:19XU100
Endeks 1, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 13, 324.00 milyon TL de