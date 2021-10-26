***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972375
BIST
15:081.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 15,01
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:089,4631
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1214
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:0810,9997
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1375
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:08547,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -9,23
|Açılış
|: 547,72
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MERIT
|28,78
|2.554.714
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|130.507.982
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|308.507.823
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.192.268
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.179.798
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,94
|300.213.975
|% -6,46
|
|HUBVC
|10,05
|20.571.028
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.506.711
|% -4,55
|
|GARAN
|9,24
|1.735.761.270
|% 1,76
|
|THYAO
|14,58
|786.195.793
|% 2,10
|
|TUPRS
|140,50
|692.263.380
|% -0,92
|
|GUBRF
|66,30
|603.931.218
|% 2,55
|
|EREGL
|19,88
|594.955.184
|% 1,27
|
|GARAN
|9,24
|1.735.761.270
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|205.920.813
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,60
|274.884.771
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|170.406.664
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|528.159.200
|% 0,80
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4595
|9,4631
|% -1,27
|
|Euro
|10,9937
|10,9997
|% -1,23
|
|Sterlin
|13,0012
|13,0664
|% -1,13
|
|Frank
|10,2308
|10,2924
|% -1,40
|
|Riyal
|2,5101
|2,5227
|% -1,45
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,29
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,59
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.597
|3.687
|-71,76
|
|Yarım
|1.738
|1.784
|-34,71
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,27
|