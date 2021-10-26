***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 13:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972371
BIST
14:341.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,47
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
14:349,4391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1454
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:3410,9736
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1636
|Açılış
|: 10,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:34546,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -9,96
|Açılış
|: 547,01
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:34
|TSPOR
|4,87
|305.118.746
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.959
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|3.730.470
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.140.120
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,50
|122.315.870
|% 9,45
|
|BIOEN
|26,94
|286.826.957
|% -6,46
|
|HUBVC
|10,05
|17.142.620
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.366.852
|% -4,55
|
|GARAN
|9,25
|1.622.239.435
|% 1,87
|
|THYAO
|14,53
|621.788.235
|% 1,75
|
|TUPRS
|140,70
|619.370.695
|% -0,78
|
|GUBRF
|66,45
|589.103.597
|% 2,78
|
|EREGL
|19,97
|553.953.550
|% 1,73
|
|GARAN
|9,25
|1.622.239.435
|% 1,87
|
|ODAS
|1,42
|184.713.746
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|253.361.855
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|145.481.815
|% 1,02
|
|TSPOR
|4,87
|305.118.746
|% 9,93
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4362
|9,4391
|% -1,52
|
|Euro
|10,9687
|10,9736
|% -1,47
|
|Sterlin
|13,0003
|13,0655
|% -1,14
|
|Frank
|10,2185
|10,2801
|% -1,51
|
|Riyal
|2,5066
|2,5191
|% -1,59
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,35
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-10,69
|
|Cumhuriyet
|3.608
|3.662
|-80,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|-76,88
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|-37,18
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,60
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,20
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,17
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:50TLMAN
Yüzde 4.91 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 360, 295 adet işlem
-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 81 artarak (% 1.17 ) 1, 626
-
14:49XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 12, 172.00 milyon TL de
-
14:49SELVA
Yüzde 4.88 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 467, 208 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 5.24 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 467, 142 adet işlem