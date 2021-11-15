***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 19:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977904
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0521
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0398
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05602,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,44
|Açılış
|: 602,19
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,41
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0492
|10,0517
|% 0,52
|
|Euro
|11,4798
|11,4923
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,4599
|13,5274
|% 0,59
|
|Frank
|10,8614
|10,9268
|% 0,40
|
|Riyal
|2,6703
|2,6837
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,31
|
|Altın Gr.
|602
|602
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,95
|