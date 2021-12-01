***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2021 09:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980379
BIST
10:361.849
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 39,43
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.850
En Düşük
1.823
10:3613,4186
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,2525
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,7313
En Düşük
12,9302
10:3615,2242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,3023
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,5715
En Düşük
14,8683
10:36766,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -12,32
|Açılış
|: 766,43
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TETMT
|254,10
|5.706.186
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|408.587
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|AKFGY
|6,41
|15.529.369
|% 9,95
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|BALAT
|8,91
|148.423
|% -6,99
|
|ETILR
|5,00
|97.575
|% -6,54
|
|THYAO
|18,06
|562.417.753
|% 4,88
|
|SISE
|13,15
|511.367.295
|% 4,78
|
|GARAN
|11,55
|378.893.809
|% 1,14
|
|SASA
|45,10
|371.267.037
|% 3,92
|
|ASELS
|21,88
|317.930.207
|% 0,64
|
|TSKB
|1,50
|118.978.331
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,26
|98.965.890
|% 0,89
|
|SISE
|13,15
|511.367.295
|% 4,78
|
|PETKM
|8,00
|268.190.205
|% 2,56
|
|GARAN
|11,55
|378.893.809
|% 1,14
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4129
|13,4186
|% -1,85
|
|Euro
|15,1775
|15,2242
|% -1,95
|
|Sterlin
|17,7243
|17,8132
|% -2,21
|
|Frank
|14,4493
|14,5364
|% -2,56
|
|Riyal
|3,5463
|3,5641
|% -2,37
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,12
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,32
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|71,20
|71,20
|1,97
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
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10:52DITAS
Yüzde 6.58 oranında artışla 31.12 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 675 adet işlem
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10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, EKGYO, GARAN
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10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, SISE
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 91 artarak (% 2.31 ) 1, 638
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, COSMO, TETMT, INTEM, SONME, ISBTR