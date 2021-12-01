***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2021 09:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980385
BIST
10:361.849
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 39,43
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.850
En Düşük
1.823
10:3613,4124
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,2587
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,7313
En Düşük
12,9302
10:3615,2241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,3024
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,5715
En Düşük
14,8683
10:36767,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -11,69
|Açılış
|: 767,06
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TETMT
|254,10
|5.449.291
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|407.905
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.162.897
|% 9,95
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|BALAT
|8,91
|148.423
|% -6,99
|
|ETILR
|5,00
|97.575
|% -6,54
|
|THYAO
|18,02
|541.980.457
|% 4,65
|
|SISE
|13,15
|500.866.896
|% 4,78
|
|GARAN
|11,55
|368.984.293
|% 1,14
|
|SASA
|45,22
|362.447.528
|% 4,19
|
|ASELS
|21,88
|304.347.761
|% 0,64
|
|TSKB
|1,50
|117.869.563
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,27
|98.889.306
|% 1,34
|
|SISE
|13,15
|500.866.896
|% 4,78
|
|PETKM
|7,99
|266.342.554
|% 2,44
|
|GARAN
|11,55
|368.984.293
|% 1,14
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4056
|13,4124
|% -1,89
|
|Euro
|15,1772
|15,2241
|% -1,95
|
|Sterlin
|17,7444
|17,8334
|% -2,10
|
|Frank
|14,4622
|14,5494
|% -2,48
|
|Riyal
|3,5505
|3,5683
|% -2,25
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|14,45
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-8,85
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,28
|71,28
|2,05
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, EKGYO, GARAN
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10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, SISE
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 91 artarak (% 2.31 ) 1, 638
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10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, COSMO, TETMT, INTEM, SONME, ISBTR
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10:50
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