***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2021 09:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980395
BIST
11:241.856
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 45,91
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.856
En Düşük
1.823
11:2413,6227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0484
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2415,4503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0762
|Açılış
|: 9,9316
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0195
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:24773,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -5,70
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.050.760
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.947.564
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|21.846.400
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|58.552.319
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|BALAT
|8,91
|148.423
|% -6,99
|
|THYAO
|18,38
|1.008.250.608
|% 6,74
|
|SISE
|13,19
|749.639.601
|% 5,10
|
|GARAN
|11,60
|718.782.721
|% 1,58
|
|KRDMD
|8,90
|659.754.144
|% 4,09
|
|SASA
|45,58
|606.089.540
|% 5,02
|
|TSKB
|1,50
|131.464.720
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,90
|659.754.144
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,25
|228.620.456
|% 2,52
|
|PETKM
|7,97
|558.486.115
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,27
|148.960.976
|% 1,34
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6104
|13,6227
|% -0,35
|
|Euro
|15,3951
|15,4503
|% -0,49
|
|Sterlin
|17,8844
|17,9741
|% -1,32
|
|Frank
|14,6150
|14,7030
|% -1,45
|
|Riyal
|3,5838
|3,6018
|% -1,34
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|8,64
|
|Altın Gr.
|772
|773
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,90
|71,90
|2,67
|