***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2021 09:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980398
BIST
11:211.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 43,73
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:2113,6531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0180
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2115,4523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0742
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:21772,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -6,20
|Açılış
|: 772,54
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|MIATK
|33,80
|19.918.023
|% 9,95
|
|ATATP
|59,85
|8.923.410
|% -10,00
|
|KUTPO
|116,50
|58.226.585
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,33
|935.454.955
|% 6,45
|
|SISE
|13,18
|728.302.570
|% 5,02
|
|GARAN
|11,61
|679.919.964
|% 1,66
|
|KRDMD
|8,89
|641.861.944
|% 3,98
|
|SASA
|45,64
|582.303.242
|% 5,16
|
|TSKB
|1,50
|131.144.753
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,89
|641.861.944
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,25
|227.299.810
|% 2,52
|
|PETKM
|7,99
|547.328.723
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,26
|146.423.559
|% 0,89
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6020
|13,6531
|% -0,13
|
|Euro
|15,3894
|15,4523
|% -0,48
|
|Sterlin
|17,8906
|17,9803
|% -1,29
|
|Frank
|14,6210
|14,7091
|% -1,41
|
|Riyal
|3,5845
|3,6025
|% -1,32
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|9,90
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|2,81
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, ASELS, EKGYO
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 26 artarak (% 2.64 ) 1, 643
-
11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, AKFGY, SONME, COSMO, MIATK
-
11:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATATP, RALYH, KUTPO, DOBUR