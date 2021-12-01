***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2021 09:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980400
BIST
11:201.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 44,50
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:2013,6525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0186
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2015,4531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0734
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:20772,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -6,19
|Açılış
|: 772,55
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.911.161
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.981.819
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|59,90
|8.408.625
|% -9,92
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,20
|869.312.408
|% 5,69
|
|SISE
|13,19
|722.233.883
|% 5,10
|
|GARAN
|11,60
|644.319.949
|% 1,58
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|SASA
|45,56
|571.817.898
|% 4,98
|
|TSKB
|1,51
|131.113.160
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,24
|225.701.465
|% 2,21
|
|PETKM
|7,99
|540.074.532
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,27
|146.345.078
|% 1,34
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5945
|13,6525
|% -0,14
|
|Euro
|15,3811
|15,4531
|% -0,47
|
|Sterlin
|17,8965
|17,9863
|% -1,26
|
|Frank
|14,6253
|14,7134
|% -1,38
|
|Riyal
|3,5850
|3,6030
|% -1,30
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|8,64
|
|Altın Gr.
|772
|773
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,90
|71,90
|2,67
|