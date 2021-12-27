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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

27.12.2021 14:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986352


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BAGFS 17,38 12.266.747 % 10,00  
DOBUR 79,20 12.304.166 % 10,00  
ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,4880 11,4897 % 4,53  
Euro 13,0024 13,0623 % 5,01  
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Frank 12,4546 12,5297 % 4,57  
Riyal 3,0475 3,0628 % 4,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 7,20  
Altın Gr. 669 669 30,57  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,05 23,09 0,10  
Gümüş Gr. 8,51 8,52 0,39  
B. Petrol 77,73 77,73 1,94  
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