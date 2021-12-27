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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

27.12.2021 14:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986353


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BAGFS 17,38 9.413.294 % 10,00  
QNBFL 86,35 376.973 % 10,00  
PRKAB 44,48 16.985.747 % 9,99  
SMART 5,63 3.465.305 % 9,96  
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14:35 Alış Satış %  
Dolar 11,3132 11,3515 % 3,28  
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Frank 12,2889 12,3629 % 3,18  
Riyal 3,0055 3,0206 % 2,99  
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14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 0,98  
Altın Gr. 658 658 19,43  
Cumhuriyet 4.440 4.507 -15,00  
Tam 4.411 4.527 -25,95  
Yarım 2.132 2.190 -12,56  
Çeyrek 1.069 1.095 -6,27  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 -0,26  
Gümüş Gr. 8,27 8,28 0,15  
B. Petrol 75,75 75,75 -0,04  
Seans Raporu 14:35
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