***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2021 14:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986353
BIST
14:371.917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 25,24
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
14:3711,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,3527
|Açılış
|: 11,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
14:3712,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,4149
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
14:37657,07
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 18,74
|Açılış
|: 657,07
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ISKPL
|5,39
|37.759.567
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|9.413.294
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.465.305
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|NUGYO
|6,45
|29.887.451
|% -6,11
|
|THYAO
|21,14
|1.315.430.942
|% 0,09
|
|GARAN
|11,77
|1.313.396.769
|% 0,43
|
|EREGL
|29,06
|1.112.301.579
|% 2,40
|
|SASA
|50,50
|978.582.599
|% 6,09
|
|KRDMD
|9,70
|925.754.828
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,62
|690.570.647
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,22
|340.631.032
|% 0,00
|
|GARAN
|11,77
|1.313.396.769
|% 0,43
|
|KRDMD
|9,70
|925.754.828
|% 2,86
|
|ODAS
|1,38
|102.360.237
|% 0,73
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3132
|11,3515
|% 3,28
|
|Euro
|12,8034
|12,8536
|% 3,33
|
|Sterlin
|15,1237
|15,1995
|% 2,90
|
|Frank
|12,2889
|12,3629
|% 3,18
|
|Riyal
|3,0055
|3,0206
|% 2,99
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,98
|
|Altın Gr.
|658
|658
|19,43
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.411
|4.527
|-25,95
|
|Yarım
|2.132
|2.190
|-12,56
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|0,15
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|-0,04
|