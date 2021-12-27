***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2021 14:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986355
BIST
15:491.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:4911,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3154
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:4912,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3555
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:49655,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 17,32
|Açılış
|: 655,65
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ISKPL
|5,39
|76.372.335
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.116.854
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.569.584
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|52.514.154
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,72
|1.674.558.954
|% 0,00
|
|THYAO
|20,96
|1.620.765.953
|% -0,76
|
|EREGL
|28,82
|1.520.312.173
|% 1,55
|
|SASA
|49,98
|1.365.844.072
|% 5,00
|
|KRDMD
|9,50
|1.198.262.753
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,64
|955.284.859
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,22
|506.925.427
|% 0,00
|
|GARAN
|11,72
|1.674.558.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,50
|1.198.262.753
|% 0,74
|
|ODAS
|1,37
|126.642.199
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2803
|11,3011
|% 2,82
|
|Euro
|12,7572
|12,8008
|% 2,90
|
|Sterlin
|15,0698
|15,1454
|% 2,53
|
|Frank
|12,2168
|12,2904
|% 2,57
|
|Riyal
|2,9936
|3,0087
|% 2,58
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,43
|
|Altın Gr.
|656
|656
|17,62
|
|Cumhuriyet
|4.431
|4.498
|-24,00
|
|Tam
|4.407
|4.524
|-29,14
|
|Yarım
|2.130
|2.188
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.068
|1.094
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,27
|0,14
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|-0,11
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02CANTE
Yüzde 7.17 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 264 adet işlem
-
16:01HEKTS
Yüzde 7.71 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 615, 911 adet işlem
-
16:00ARENA
Yüzde 5.17 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 120 adet işlem
-
15:59ZELOT
Yüzde 4.16 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 904 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 1, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 22, 532.00 milyon TL de