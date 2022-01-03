***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987662
BIST
15:111.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 51,16
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:1113,1468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1077
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:1114,9385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1678
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:11771,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -8,27
|Açılış
|: 771,39
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:09
|CRFSA
|42,02
|3.157.719
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.535.309
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.339.521
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.267.182
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.713
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,47
|48.750.905
|% -5,89
|
|NIBAS
|14,12
|19.633.711
|% -5,36
|
|AKGRT
|10,26
|11.568.886
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.049.442
|% -2,91
|
|GARAN
|11,50
|1.301.821.464
|% 2,04
|
|THYAO
|20,82
|1.173.610.865
|% 4,00
|
|EREGL
|28,62
|933.192.709
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,46
|783.755.615
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|726.426.067
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|783.755.615
|% 2,37
|
|ODAS
|1,37
|170.165.269
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.301.821.464
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,22
|229.727.688
|% 3,74
|
|TSKB
|1,49
|97.753.100
|% 3,47
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1138
|13,1394
|% -0,87
|
|Euro
|14,8859
|14,9357
|% -1,13
|
|Sterlin
|17,7089
|17,7977
|% -0,91
|
|Frank
|14,3550
|14,4414
|% -0,80
|
|Riyal
|3,4909
|3,5084
|% -0,82
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,07
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,54
|78,54
|0,76
|