***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987663
BIST
12:111.905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 47,41
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.906
En Düşük
1.865
12:1113,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1779
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:1115,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1790
|Açılış
|: 15,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:11793,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 14,25
|Açılış
|: 793,92
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:09
|CRFSA
|42,02
|2.959.931
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.286.521
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|67.955.344
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|SKTAS
|2,60
|11.065.946
|% 8,79
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|RALYH
|12,41
|22.257.840
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,20
|13.835.482
|% -4,83
|
|BAGFS
|16,71
|33.588.117
|% -4,51
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|GARAN
|11,48
|801.249.817
|% 1,86
|
|THYAO
|20,80
|685.534.730
|% 3,90
|
|EREGL
|28,90
|574.061.785
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,44
|498.635.884
|% 1,78
|
|SISE
|13,69
|427.193.475
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,44
|498.635.884
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|138.908.417
|% 3,73
|
|GARAN
|11,48
|801.249.817
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,19
|131.038.028
|% 2,34
|
|TSKB
|1,46
|62.492.639
|% 1,39
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4167
|13,4557
|% 1,52
|
|Euro
|15,2216
|15,3020
|% 1,30
|
|Sterlin
|18,2176
|18,3090
|% 1,94
|
|Frank
|14,7513
|14,8402
|% 1,94
|
|Riyal
|3,5898
|3,6078
|% 1,99
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,55
|
|Altın Gr.
|792
|792
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.332
|-2,00
|
|Tam
|5.246
|5.383
|18,73
|
|Yarım
|2.535
|2.604
|9,06
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,16
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24VBTYZ
Yüzde 7.69 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 854 adet işlem
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12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 99 artarak (% 2.76 ) 2, 081
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12:23XU100
Endeks 1, 905 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 9, 064.00 milyon TL de
-
12:23GESAN
Yüzde 5.85 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 184 adet işlem
-
12:21GESAN
Yüzde 6.08 oranında artışla 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 554 adet işlem