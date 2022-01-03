***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987667
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 4,17%
|| 0,5526
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
18:0515,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 0,5995
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
18:05810,96
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 31,30
|Açılış
|: 810,96
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
814,56
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,32
|30.876.146
|% 0,00
|
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,32
|30.876.146
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% 0,00
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7896
|13,8361
|% 4,39
|
|Euro
|15,6117
|15,7168
|% 4,04
|
|Sterlin
|18,5748
|18,6680
|% 3,93
|
|Frank
|15,0241
|15,1146
|% 3,82
|
|Riyal
|3,6624
|3,6808
|% 4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,71
|
|Altın Gr.
|798
|798
|18,66
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,24
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
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17:57
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