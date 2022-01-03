***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987674
BIST
14:371.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 48,52
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:3713,0949
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1596
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:3714,8939
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,2124
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:37769,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -10,32
|Açılış
|: 769,35
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:35
|CRFSA
|42,02
|3.147.004
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.414.036
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|70.182.614
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.696.758
|% 9,62
|
|TSPOR
|6,64
|324.201.169
|% 9,57
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,49
|46.476.068
|% -5,77
|
|NIBAS
|14,07
|19.097.830
|% -5,70
|
|AKGRT
|10,28
|11.023.641
|% -3,02
|
|ETYAT
|3,58
|1.100.252
|% -2,98
|
|GARAN
|11,51
|1.172.272.941
|% 2,13
|
|THYAO
|20,78
|1.131.247.214
|% 3,80
|
|EREGL
|28,54
|848.476.191
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,47
|742.989.196
|% 2,66
|
|SISE
|13,58
|662.225.681
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,47
|742.989.196
|% 2,66
|
|ODAS
|1,37
|169.483.333
|% 2,24
|
|GARAN
|11,51
|1.172.272.941
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,20
|181.000.713
|% 2,80
|
|TSKB
|1,49
|93.368.455
|% 3,47
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0724
|13,0949
|% -1,20
|
|Euro
|14,8439
|14,8939
|% -1,41
|
|Sterlin
|17,2818
|17,3684
|% -3,30
|
|Frank
|14,0035
|14,0879
|% -3,23
|
|Riyal
|3,4054
|3,4224
|% -3,25
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,39
|
|Altın Gr.
|752
|752
|-27,83
|
|Cumhuriyet
|5.141
|5.219
|-115,00
|
|Tam
|5.031
|5.175
|-189,18
|
|Yarım
|2.432
|2.503
|-91,51
|
|Çeyrek
|1.220
|1.252
|-45,75
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,58
|-0,34
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|0,93
|