***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 09:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987676
BIST
13:421.912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 54,69
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:4213,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1260
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:4215,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1467
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:42785,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 5,61
|Açılış
|: 785,28
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:42
|CRFSA
|42,02
|3.137.759
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.099
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.632.720
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.233.249
|% 9,62
|
|TOASO
|82,70
|368.134.982
|% 9,25
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,12
|17.187.394
|% -5,36
|
|BAGFS
|16,63
|41.241.991
|% -4,97
|
|AKGRT
|10,21
|8.450.482
|% -3,68
|
|DURDO
|19,29
|4.160.226
|% -3,21
|
|THYAO
|20,84
|1.015.546.754
|% 4,10
|
|GARAN
|11,45
|950.409.354
|% 1,60
|
|EREGL
|28,80
|742.557.013
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,45
|662.379.745
|% 2,07
|
|SISE
|13,68
|578.362.659
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,45
|662.379.745
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|162.529.276
|% 2,99
|
|GARAN
|11,45
|950.409.354
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,18
|141.489.149
|% 1,87
|
|TSKB
|1,48
|85.497.171
|% 2,78
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3768
|13,3942
|% 1,05
|
|Euro
|15,1989
|15,2548
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,0359
|18,1263
|% 0,92
|
|Frank
|14,6069
|14,6949
|% 0,94
|
|Riyal
|3,5546
|3,5724
|% 0,99
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-3,13
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,22
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|-23,24
|
|Yarım
|2.516
|2.583
|-11,25
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-5,62
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|1,19
|