***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.02.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002017
BIST
12:492.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
12:4913,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0412
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6407
En Düşük
13,5716
12:4915,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0711
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
12:49814,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 3,97
|Açılış
|: 814,32
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
814,82
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler12:47
|RALYH
|7,70
|15.511.812
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,44
|59.004.578
|% 9,96
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|SILVR
|6,60
|21.388.377
|% 8,02
|
|BOSSA
|39,08
|31.235.921
|% 8,02
|
|PKENT
|711,90
|21.152.582
|% -10,00
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|POLTK
|540,00
|50.932.215
|% -6,77
|
|INTEM
|91,00
|14.012.639
|% -6,57
|
|GEREL
|4,98
|49.780.391
|% -4,41
|
|THYAO
|29,92
|1.939.696.320
|% -0,13
|
|KRDMD
|12,04
|713.216.324
|% 1,01
|
|EREGL
|28,46
|535.315.467
|% -0,35
|
|SISE
|13,54
|455.852.090
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,06
|390.866.310
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,34
|230.742.101
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,06
|390.866.310
|% -0,73
|
|DOHOL
|2,97
|191.307.697
|% 2,77
|
|THYAO
|29,92
|1.939.696.320
|% -0,13
|
|ODAS
|1,33
|78.418.202
|% 2,31
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6298
|13,6326
|% 0,28
|
|Euro
|15,5111
|15,5216
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,4313
|18,5237
|% 0,43
|
|Frank
|14,6839
|14,7723
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6209
|3,6391
|% 0,22
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,31
|
|Altın Gr.
|813
|814
|3,23
|
|Cumhuriyet
|5.408
|5.490
|-2,00
|
|Tam
|5.383
|5.518
|-2,83
|
|Yarım
|2.602
|2.669
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|0,07
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,79
|