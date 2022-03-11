***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.03.2022 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009508
BIST
15:302.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,97
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
15:3014,7766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0779
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
15:3016,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0492
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
15:30934,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -17,27
|Açılış
|: 935,14
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
933,77
BIST En Aktif Hisseler15:30
|FORMT
|1,10
|70.480.732
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|20.649.988
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.774
|% 9,93
|
|MEPET
|2,27
|12.840.211
|% 8,10
|
|AVGYO
|2,99
|11.956.706
|% 7,55
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,59
|37.887.641
|% -5,58
|
|AKFGY
|2,54
|99.772.352
|% -4,15
|
|SKTAS
|3,00
|13.543.540
|% -3,85
|
|MIPAZ
|5,17
|7.976.162
|% -3,72
|
|THYAO
|26,76
|4.272.491.672
|% 3,96
|
|KRDMD
|15,09
|3.298.230.333
|% -1,82
|
|SISE
|13,67
|1.832.515.020
|% 3,88
|
|GARAN
|11,75
|1.266.843.122
|% 0,26
|
|EREGL
|34,38
|1.265.524.083
|% -0,69
|
|KRDMD
|15,09
|3.298.230.333
|% -1,82
|
|ODAS
|1,54
|301.454.302
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,25
|591.051.615
|% 4,17
|
|THYAO
|26,76
|4.272.491.672
|% 3,96
|
|YKBNK
|3,71
|516.285.217
|% 0,82
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7739
|14,7766
|% -0,52
|
|Euro
|16,2733
|16,2951
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,3097
|19,4065
|% -0,18
|
|Frank
|15,7929
|15,8880
|% -0,50
|
|Riyal
|3,9250
|3,9447
|% -0,40
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-31,76
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-16,88
|
|Cumhuriyet
|6.223
|6.290
|-161,00
|
|Tam
|6.174
|6.333
|-157,69
|
|Yarım
|2.984
|3.063
|-76,28
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|-38,14
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,39
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45DNISI
Yüzde 6.04 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 224 adet işlem
-
15:44ALARK
Yüzde 5.64 oranında artışla 19.49 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 492, 160 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 84 artarak (% 1.00 ) 2, 314
-
15:42BASGZ
Yüzde 7.10 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 891, 260 adet işlem
-
15:41TAVHL
Yüzde 5.29 oranında artışla 34.22 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 207, 451 adet işlem