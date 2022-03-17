***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.03.2022 10:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011000
BIST
10:262.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 27,01
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.116
En Düşük
2.104
10:2614,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0698
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:2616,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0768
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2733
En Düşük
16,0709
10:26912,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,27
|Açılış
|: 911,68
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:24
|YEOTK
|62,75
|6.360.654
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|15.982.960
|% 9,33
|
|OYLUM
|5,25
|3.465.480
|% 7,14
|
|KLKIM
|15,68
|11.982.385
|% 4,74
|
|TDGYO
|6,89
|1.631.125
|% 4,55
|
|ORCAY
|20,80
|27.207.165
|% -9,96
|
|YUNSA
|16,45
|7.889.721
|% -5,51
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,93
|747.451.903
|% 3,75
|
|EREGL
|35,42
|602.598.044
|% 3,33
|
|THYAO
|27,96
|344.010.833
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,27
|197.985.293
|% 1,79
|
|SASA
|53,75
|179.211.809
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,27
|197.985.293
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,93
|747.451.903
|% 3,75
|
|CEMAS
|1,15
|52.400.952
|% 3,60
|
|IEYHO
|0,82
|15.982.960
|% 9,33
|
|EREGL
|35,42
|602.598.044
|% 3,33
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6791
|14,6896
|% 0,51
|
|Euro
|16,2053
|16,2342
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,2937
|19,3905
|% 0,77
|
|Frank
|15,5503
|15,6440
|% 0,58
|
|Riyal
|3,9028
|3,9224
|% 0,56
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|7,21
|
|Altın Gr.
|912
|912
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,62
|