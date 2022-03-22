***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 16:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011990
BIST
16:352.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,18
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.179
En Düşük
2.146
16:3514,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0143
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8448
En Düşük
14,7886
16:3516,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0529
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3916
En Düşük
16,2486
16:35917,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -5,78
|Açılış
|: 917,17
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ENSRI
|15,40
|1.696.387
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.819.242
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.234.424
|% 9,97
|
|KARTN
|56,35
|94.167.561
|% 9,95
|
|AYCES
|72,45
|8.454.035
|% 9,94
|
|PKENT
|286,80
|179.506.315
|% -9,98
|
|AYEN
|11,90
|93.644.718
|% -9,92
|
|SANEL
|7,14
|7.959.271
|% -5,93
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,46
|3.084.385.768
|% 5,12
|
|THYAO
|28,44
|2.902.398.423
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,22
|2.472.729.232
|% 1,06
|
|GARAN
|11,90
|1.395.526.011
|% 0,59
|
|TUPRS
|208,10
|880.986.352
|% 2,06
|
|KRDMD
|15,22
|2.472.729.232
|% 1,06
|
|ODAS
|1,65
|265.466.710
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,63
|455.882.974
|% 1,11
|
|GARAN
|11,90
|1.395.526.011
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,04
|414.122.653
|% 1,00
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8318
|14,8446
|% 0,12
|
|Euro
|16,3737
|16,3835
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5990
|19,6973
|% 0,67
|
|Frank
|15,8377
|15,9331
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9412
|3,9609
|% 0,01
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-10,28
|
|Altın Gr.
|917
|918
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-27,00
|
|Tam
|6.059
|6.210
|-26,34
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|-12,74
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,54
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:47IDEAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 768, 988 adet işlem
-
16:46PRKAB
Yüzde 5.22 oranında artışla 41.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 056 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 92 kaybederek (% -0.41 ) 2, 427
-
16:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ODAS, TRKCM
-
16:45XU100
Endeks 2, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 24, 599.00 milyon TL de