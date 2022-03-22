***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 16:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011992
BIST
17:332.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,82
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:3314,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:3316,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0502
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:33913,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,53
|Açılış
|: 913,42
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ENSRI
|15,40
|1.775.096
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.064.821
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.367.066
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|29.051.987
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|96.611.178
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.509.541
|% -9,98
|
|AYEN
|11,96
|99.811.115
|% -9,46
|
|SANEL
|7,09
|9.130.540
|% -6,59
|
|MIPAZ
|6,32
|16.455.674
|% -4,68
|
|YEOTK
|61,35
|64.601.753
|% -4,36
|
|EREGL
|33,44
|3.422.150.828
|% 5,06
|
|THYAO
|28,44
|3.369.060.223
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,21
|2.675.887.344
|% 1,00
|
|GARAN
|11,91
|1.721.754.328
|% 0,68
|
|SISE
|14,28
|1.069.275.268
|% 1,28
|
|KRDMD
|15,21
|2.675.887.344
|% 1,00
|
|ODAS
|1,65
|274.535.141
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,60
|545.759.552
|% 0,28
|
|GARAN
|11,91
|1.721.754.328
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,06
|530.342.229
|% 1,50
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8395
|14,8429
|% 0,11
|
|Euro
|16,3773
|16,3889
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,6064
|19,7047
|% 0,71
|
|Frank
|15,8430
|15,9384
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-20,92
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,54
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,25
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,80
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48AKMGY
Yüzde 9.62 oranında artışla 50.60 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 456 adet işlem
-
17:47BEYAZ
Yüzde 5.98 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 407, 850 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 45 kaybederek (% -0.18 ) 2, 432
-
17:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ODAS, DOHOL
-
17:45XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 29, 216.00 milyon TL de