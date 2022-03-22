***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 16:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011993
BIST
16:472.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,20
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.181
En Düşük
2.146
16:4714,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0126
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8448
En Düşük
14,7886
16:4716,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0587
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
16:47916,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,07
|Açılış
|: 916,88
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ENSRI
|15,40
|1.710.863
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.967.799
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.239.758
|% 9,97
|
|KARTN
|56,35
|94.668.005
|% 9,95
|
|AYCES
|72,45
|8.573.722
|% 9,94
|
|PKENT
|286,80
|179.759.272
|% -9,98
|
|AYEN
|11,97
|94.967.457
|% -9,39
|
|SANEL
|7,11
|7.997.263
|% -6,32
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,52
|3.157.286.019
|% 5,31
|
|THYAO
|28,52
|3.105.623.252
|% 2,15
|
|KRDMD
|15,24
|2.524.886.327
|% 1,20
|
|GARAN
|11,91
|1.420.564.414
|% 0,68
|
|SISE
|14,31
|939.652.914
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,24
|2.524.886.327
|% 1,20
|
|ODAS
|1,66
|266.260.858
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,63
|460.795.594
|% 1,11
|
|GARAN
|11,91
|1.420.564.414
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,05
|458.515.958
|% 1,25
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8333
|14,8435
|% 0,11
|
|Euro
|16,3873
|16,3962
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,6206
|19,7190
|% 0,78
|
|Frank
|15,8655
|15,9611
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9443
|3,9641
|% 0,09
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-12,85
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.177
|-30,00
|
|Tam
|6.059
|6.210
|-26,10
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|-12,62
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,09
|