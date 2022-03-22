***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012003
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8599
En Düşük
14,7886
18:0516,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0425
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05914,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,15
|Açılış
|: 914,80
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8473
|14,8534
|% 0,18
|
|Euro
|16,3706
|16,3812
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6114
|19,7097
|% 0,74
|
|Frank
|15,8542
|15,9497
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9470
|3,9668
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-18,70
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-9,13
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|115
|115
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
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17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem