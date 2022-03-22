***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 16:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012007
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0240
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8506
En Düşük
14,7886
18:0516,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0477
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05914,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -8,78
|Açılış
|: 914,30
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.836.666
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.817.202
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.994
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|820.106.938
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|104.564.397
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.272.429
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|185.363.964
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|9.973.735
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.792.428
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.804.841.874
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.736.099.130
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.146.339.468
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.985.559.326
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.187.499.736
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.146.339.468
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|294.167.997
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|717.484.962
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.310.673
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.985.559.326
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8408
|14,8541
|% 0,19
|
|Euro
|16,3775
|16,3907
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,5959
|19,6941
|% 0,66
|
|Frank
|15,8497
|15,9452
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-21,91
|
|Altın Gr.
|913
|914
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
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17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem