***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2022 15:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012634
BIST
15:372.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,88
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:3714,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0338
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:3716,3870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0420
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:37929,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,97
|Açılış
|: 929,89
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ULUSE
|70,45
|13.889.381
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.835.693
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.632.478
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.527.907
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|30.666.023
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.560.686
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.302.907
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,76
|68.227.732
|% -8,07
|
|KAPLM
|63,00
|16.949.950
|% -7,35
|
|KRDMD
|15,91
|2.631.391.463
|% 3,78
|
|THYAO
|28,08
|1.539.639.150
|% -0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.359.456.353
|% 0,96
|
|GARAN
|12,05
|1.107.541.078
|% -0,99
|
|SISE
|14,25
|857.873.588
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,28
|398.529.049
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,91
|2.631.391.463
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,94
|598.240.196
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|480.927.694
|% -2,11
|
|GARAN
|12,05
|1.107.541.078
|% -0,99
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8498
|14,8626
|% 0,23
|
|Euro
|16,3520
|16,3870
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5459
|19,6439
|% 0,02
|
|Frank
|15,8910
|15,9867
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9492
|3,9690
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,83
|
|Altın Gr.
|929
|929
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|38,00
|
|Tam
|6.131
|6.283
|37,40
|
|Yarım
|2.963
|3.039
|18,10
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|9,05
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,06
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,17
|
Seans Raporu
15:37
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15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ISCTR, EKGYO
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15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, KCHOL, TOASO
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15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.12 ) 1, 971
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15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENSRI, ULUSE, NIBAS, SEYKM
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15:52
KAREL, ULUSE, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında