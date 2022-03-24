***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2022 15:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012635
BIST
15:312.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,82
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:3114,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:3116,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0387
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:31929,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,76
|Açılış
|: 929,69
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ULUSE
|70,45
|13.889.381
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.822.578
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.625.865
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.490.002
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|30.544.791
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.544.418
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.295.494
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,76
|68.160.769
|% -8,07
|
|KAPLM
|63,00
|16.760.699
|% -7,35
|
|KRDMD
|15,92
|2.628.612.082
|% 3,85
|
|THYAO
|28,08
|1.538.443.014
|% -0,07
|
|EREGL
|33,84
|1.357.740.262
|% 1,01
|
|GARAN
|12,06
|1.107.134.049
|% -0,90
|
|SISE
|14,25
|855.776.332
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,28
|394.996.324
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,92
|2.628.612.082
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,95
|589.854.395
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,25
|479.950.002
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.107.134.049
|% -0,90
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8540
|14,8610
|% 0,22
|
|Euro
|16,3520
|16,3837
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5374
|19,6354
|% -0,02
|
|Frank
|15,8821
|15,9778
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9472
|3,9670
|% 0,06
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,95
|
|Altın Gr.
|932
|932
|3,95
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.271
|56,00
|
|Tam
|6.148
|6.301
|54,91
|
|Yarım
|2.971
|3.048
|26,57
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|13,28
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,05
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,22
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46AYEN
Yüzde 6.64 oranında artışla 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 082, 188 adet işlem
-
15:44GEDZA
Yüzde 5.94 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 092 adet işlem
-
15:43MEPET
Yüzde 5.68 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 700, 300 adet işlem
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15:42XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 20, 540.00 milyon TL de
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15:41YYAPI
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 554, 359 adet işlem