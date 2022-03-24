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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

24.03.2022 15:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012635


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Altın Ons 1.947 1.948 3,95  
Altın Gr. 932 932 3,95  
Cumhuriyet 6.177 6.271 56,00  
Tam 6.148 6.301 54,91  
Yarım 2.971 3.048 26,57  
Çeyrek 1.490 1.524 13,28  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 0,17  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 0,05  
B. Petrol 121 121 -0,22  
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