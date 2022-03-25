***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.03.2022 10:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012924
BIST
10:432.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,94
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:4314,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:4316,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0292
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2993
10:43932,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,33
|Açılış
|: 932,07
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:42
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.243.193
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,65
|42.305.886
|% 7,57
|
|AKSA
|42,84
|72.335.156
|% 6,67
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|GZNMI
|32,26
|47.606.504
|% -6,55
|
|IZFAS
|5,57
|1.190.263
|% -6,54
|
|IDEAS
|21,60
|6.204.375
|% -6,17
|
|ANHYT
|13,87
|8.326.451
|% -5,11
|
|EGEPO
|6,64
|856.385
|% -4,05
|
|KRDMD
|15,36
|394.658.833
|% -0,07
|
|SMRTG
|15,96
|347.761.598
|% 3,64
|
|THYAO
|28,24
|280.264.451
|% 0,43
|
|SISE
|14,40
|273.583.772
|% 0,63
|
|SASA
|58,85
|231.344.889
|% 0,51
|
|KARSN
|4,60
|215.981.392
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,28
|119.751.523
|% 1,55
|
|KRDMD
|15,36
|394.658.833
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,95
|88.874.813
|% 0,51
|
|SMRTG
|15,96
|347.761.598
|% 3,64
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8200
|14,8223
|% -0,01
|
|Euro
|16,3485
|16,3618
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5030
|19,6008
|% 0,12
|
|Frank
|15,9265
|16,0225
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9406
|3,9603
|% 0,08
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,41
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,59
|
Seans Raporu
10:42
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10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TOASO, TKFEN
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10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 21 artarak (% 0.32 ) 1, 966
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10:53
SERVE, ULUSE, AKSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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SELGD, ANHYT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında