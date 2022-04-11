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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

11.04.2022 11:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019060


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BIST En Aktif Hisseler12:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 18,97 16.425.605 % 9,97  
SANKO 11,39 11.761.744 % 9,94  
MIPAZ 6,75 28.932.713 % 9,93  
IHAAS 15,16 16.656.104 % 9,93  
DOHOL 3,93 866.070.102 % 9,78  
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12:48 Alış Satış %  
Dolar 14,7352 14,7390 % -0,03  
Euro 16,1027 16,1116 % 0,41  
Sterlin 19,1699 19,2660 % 0,05  
Frank 15,7207 15,8154 % 0,03  
Riyal 3,9180 3,9376 % -0,04  
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12:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 10,25  
Altın Gr. 928 928 4,60  
Cumhuriyet 6.144 6.237 30,00  
Tam 6.117 6.270 32,95  
Yarım 2.957 3.033 15,94  
Çeyrek 1.483 1.516 7,97  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 0,24  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 0,10  
B. Petrol 101 101 -2,22  
Seans Raporu 12:48
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