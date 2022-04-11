***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2022 11:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izaahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019060
BIST
12:482.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,91
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.432
En Düşük
2.401
12:4814,7390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:4816,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0657
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:48928,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,73
|Açılış
|: 928,04
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:48
|DURDO
|18,97
|16.425.605
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.761.744
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.932.713
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.656.104
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,93
|866.070.102
|% 9,78
|
|GZNMI
|37,66
|23.659.891
|% -8,95
|
|MARTI
|1,88
|86.062.462
|% -7,39
|
|ULUSE
|150,40
|37.576.559
|% -4,39
|
|CEOEM
|11,41
|17.110.769
|% -4,12
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,71
|2.385.197.845
|% 3,08
|
|THYAO
|35,66
|1.460.736.567
|% 0,96
|
|YKBNK
|4,94
|1.373.705.503
|% 5,78
|
|SISE
|17,10
|1.155.449.378
|% 1,18
|
|ASELS
|27,98
|1.090.729.250
|% 0,29
|
|TSKB
|1,72
|513.634.612
|% 8,18
|
|EKGYO
|2,74
|774.136.272
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,94
|1.373.705.503
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,93
|866.070.102
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|221.715.424
|% 4,55
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7352
|14,7390
|% -0,03
|
|Euro
|16,1027
|16,1116
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1699
|19,2660
|% 0,05
|
|Frank
|15,7207
|15,8154
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9180
|3,9376
|% -0,04
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|10,25
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|30,00
|
|Tam
|6.117
|6.270
|32,95
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|15,94
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,22
|