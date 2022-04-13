***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.04.2022 11:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019970
BIST
11:012.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,02
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.492
En Düşük
2.478
11:0114,5891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0095
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
11:0115,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0301
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7820
11:01923,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,87
|Açılış
|: 923,98
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler10:59
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,46
|816.601.777
|% 9,16
|
|KOZAL
|173,20
|861.489.144
|% 9,14
|
|IPEKE
|20,94
|179.127.809
|% 7,94
|
|JANTS
|74,30
|135.181.241
|% 7,84
|
|ASUZU
|81,00
|18.047.070
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|3.389.603
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,96
|78.401.627
|% -4,58
|
|AYES
|22,00
|85.624
|% -4,35
|
|GARAN
|13,81
|920.493.912
|% 0,58
|
|YKBNK
|5,10
|899.069.817
|% 0,76
|
|THYAO
|37,26
|885.034.836
|% 0,05
|
|KRDMD
|16,33
|863.324.292
|% 1,62
|
|KOZAL
|173,20
|861.489.144
|% 9,14
|
|YKBNK
|5,10
|899.069.817
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,74
|419.838.708
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,12
|203.922.193
|% 4,95
|
|ODAS
|2,30
|159.575.798
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,17
|81.636.163
|% 0,86
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5789
|14,5861
|% -0,09
|
|Euro
|15,8196
|15,8425
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,8998
|18,9946
|% -0,01
|
|Frank
|15,5815
|15,6753
|% 0,07
|
|Riyal
|3,8771
|3,8965
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|5,45
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,29
|