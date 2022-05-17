***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.05.2022 11:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030787
BIST
12:422.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,36
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:4215,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3300
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:4216,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4333
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:42933,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 22,66
|Açılış
|: 933,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:41
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IMASM
|38,50
|60.582.825
|% 9,19
|
|ORCAY
|19,58
|184.400.542
|% 8,18
|
|EUHOL
|2,71
|20.506.597
|% 7,97
|
|IDEAS
|21,76
|15.345.830
|% 7,72
|
|GZNMI
|32,80
|3.555.061
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.149.512
|% -9,92
|
|SANKO
|12,89
|14.611.704
|% -6,66
|
|YUNSA
|27,50
|16.777.791
|% -6,40
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|THYAO
|42,80
|1.729.487.365
|% 0,19
|
|SISE
|19,72
|1.412.030.657
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,88
|812.852.802
|% -0,20
|
|EREGL
|31,96
|750.457.915
|% 0,88
|
|GARAN
|14,94
|682.412.867
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|486.275.727
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,34
|562.924.681
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|640.483.006
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,76
|286.188.377
|% 1,35
|
|SISE
|19,72
|1.412.030.657
|% 2,18
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8614
|15,8711
|% 2,12
|
|Euro
|16,6451
|16,6735
|% 2,67
|
|Sterlin
|19,7349
|19,8339
|% 3,41
|
|Frank
|15,8702
|15,9658
|% 2,77
|
|Riyal
|4,2217
|4,2429
|% 2,25
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,56
|
|Altın Gr.
|933
|933
|22,45
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.179
|6.338
|127,52
|
|Yarım
|2.987
|3.066
|61,68
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,85
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,33
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,99
|