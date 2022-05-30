***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 09:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033217
BIST
10:522.488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 49,39
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.491
En Düşük
2.467
10:5216,3740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1829
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3863
En Düşük
16,2359
10:5217,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2032
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
10:52979,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,20
|Açılış
|: 979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MZHLD
|66,60
|11.481.798
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|COSMO
|10,50
|92.337
|% 9,60
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,22
|1.743.070
|% -5,00
|
|HUBVC
|8,42
|860.285
|% -4,43
|
|DAGHL
|27,30
|2.233.538
|% -4,21
|
|AKSUE
|30,16
|5.871.914
|% -3,58
|
|THYAO
|48,16
|2.410.741.593
|% 6,97
|
|SAHOL
|20,98
|594.816.265
|% 3,25
|
|SISE
|20,84
|571.813.494
|% 2,16
|
|KARSN
|6,99
|495.177.435
|% 1,75
|
|ASELS
|24,06
|448.993.110
|% 2,38
|
|DOHOL
|3,92
|308.606.833
|% 2,89
|
|KARSN
|6,99
|495.177.435
|% 1,75
|
|THYAO
|48,16
|2.410.741.593
|% 6,97
|
|SKBNK
|1,25
|61.931.873
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,63
|127.912.677
|% 1,94
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3605
|16,3740
|% 1,13
|
|Euro
|17,5859
|17,6120
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,6245
|20,7279
|% 1,14
|
|Frank
|17,0368
|17,1394
|% 1,14
|
|Riyal
|4,3525
|4,3743
|% 1,14
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|5,95
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,56
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,16
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,54
|