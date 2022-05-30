***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 09:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033225
BIST
10:512.488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 48,98
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.491
En Düşük
2.467
10:5116,3740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1829
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3863
En Düşük
16,2359
10:5117,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2032
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
10:51979,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,20
|Açılış
|: 979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler10:51
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|AGHOL
|38,60
|30.744.516
|% 8,86
|
|SERVE
|27,50
|123.750
|% 8,27
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,22
|1.743.070
|% -5,00
|
|HUBVC
|8,42
|860.285
|% -4,43
|
|TUREX
|12,70
|4.307.259
|% -3,79
|
|DAGHL
|27,46
|2.296.504
|% -3,65
|
|KOZAL
|196,70
|366.122.084
|% 1,18
|
|TAVHL
|44,86
|344.922.530
|% 4,47
|
|PGSUS
|142,30
|193.992.652
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,63
|128.206.022
|% 1,94
|
|VAKBN
|4,23
|124.466.608
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,63
|128.206.022
|% 1,94
|
|VAKBN
|4,23
|124.466.608
|% 1,20
|
|ODAS
|2,64
|72.715.285
|% 2,33
|
|AKFGY
|2,65
|61.413.807
|% -3,28
|
|HALKB
|5,69
|114.842.670
|% 1,61
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3605
|16,3740
|% 1,13
|
|Euro
|17,5859
|17,6120
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,6238
|20,7272
|% 1,14
|
|Frank
|17,0435
|17,1462
|% 1,18
|
|Riyal
|4,3522
|4,3740
|% 1,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,55
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,84
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,15
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,50
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:06DARDL
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 743, 030 adet işlem
-
11:05AGHOL
Yüzde 8.86 oranında artışla 38.60 lira fiyatla işlem gören hissede 809, 043 adet işlem
-
11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 85 artarak (% 2.17 ) 2, 768
-
11:04XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 11, 201.00 milyon TL de
-
11:01ALARK
Yüzde 5.17 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 943, 185 adet işlem