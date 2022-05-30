***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 09:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033231
BIST
11:332.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 61,02
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:3316,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1981
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3939
En Düşük
16,2359
11:3317,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2425
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6513
En Düşük
17,4021
11:33979,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,75
|Açılış
|: 979,03
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:33
|EGEPO
|9,46
|11.601.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|16.632.830
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,08
|3.478.370
|% -6,84
|
|KRTEK
|16,48
|8.097.412
|% -3,68
|
|QNBFL
|66,70
|14.674
|% -2,91
|
|RNPOL
|15,69
|7.645.197
|% -2,67
|
|THYAO
|49,14
|3.245.543.800
|% 9,15
|
|SISE
|21,14
|1.009.078.380
|% 3,63
|
|KARSN
|7,05
|908.136.120
|% 2,62
|
|SAHOL
|20,98
|753.539.894
|% 3,25
|
|KRDMD
|14,78
|546.648.447
|% 2,43
|
|KARSN
|7,05
|908.136.120
|% 2,62
|
|THYAO
|49,14
|3.245.543.800
|% 9,15
|
|SKBNK
|1,24
|83.011.755
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,63
|165.547.587
|% 1,94
|
|SISE
|21,14
|1.009.078.380
|% 3,63
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3857
|16,3892
|% 1,22
|
|Euro
|17,6285
|17,6513
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,6065
|20,7098
|% 1,06
|
|Frank
|17,0123
|17,1147
|% 1,00
|
|Riyal
|4,3522
|4,3740
|% 1,13
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,46
|
|Altın Gr.
|978
|979
|13,31
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.453
|6.614
|24,27
|
|Yarım
|3.119
|3.199
|11,74
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,13
|